SON DAKİKA: CHP'li İBB vatandaşın sırtına yük bindirdi! İSKİ suda 'İnsani Kullanım Hakkı'nı kaldırdı

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.
YÜZDE 20 ZAMLANDI
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.
Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.
EYLÜL AYI BAŞINDA DA ZAM YAPILMIŞTI
Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylül ayı başında da suya zam yapmıştı. 7 Eylül günü AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." demişti. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
O GÜN ŞUNLAR YAŞANDI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.