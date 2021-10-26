DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı

DW Türkçe, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın dik ve kararlı tutumu sonrası başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından atılan geri adımı görmezden geldi. 10 ülke büyükelçisinin "Viyana Sözleşmesi"ne atıfta bulunarak attıkları geri adım yerine manipülatif bir habere imza atan DW Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlanmasına rağmen yalanını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a, "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım." dediğini iddia etti.