İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayımladı: Terör örgütü PKK'ya inlerinde rahat yok!

Genelgede, PKK'nın iş birlikçilerle irtibatı sürdürerek kış üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği vurgulandı.



ALINACAK ÖNLEMLER

Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.