Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık





Bilgin, geri ödeme listesine son olarak eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere SGK tarafından ödenen ilaç sayısının toplam 8 bin 742'ye ulaşacağını ifade ederken, SUT düzenlemesi ile ayrıca protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yapıldığını kaydetti.