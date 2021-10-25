25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? Online eğitim, ekonomi, fahiş fiyatlar...

25 Ekim Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün 15.35'te başlayan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Osman Kavala yer aldı. Peki, 25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? İşte tüm gelişmeler!
25 EKİM KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI! KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.35'te başladı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini açıkladığında haberimizde yer alacaktır.
KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI: GÜNDEM YOĞUN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.