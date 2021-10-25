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    • 25.10.2021 18:30
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    25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? Online eğitim, ekonomi, fahiş fiyatlar...

    Hafta başının gelmesiyle birlikte Kabien Toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye'nin gözü bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çıkan kararlara çevrildi. Bugün ele alınan gündem başlıklarında koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Osman Kavala yer aldı. Vatandaşlar Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara kilitlendi. Peki, 25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? Online eğitim, ekonomi, fahiş fiyatlar...

    25 Ekim Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün 15.35'te başlayan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Osman Kavala yer aldı. Peki, 25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? İşte tüm gelişmeler!

    25 EKİM KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI! KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.35'te başladı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini açıkladığında haberimizde yer alacaktır.

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    BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI: GÜNDEM YOĞUN

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

        GÜNDEM BAŞLIKLARI!

        Terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri en önemli gündem başlıkları olacak. Son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Brüksel'deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

        Başkan Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere pekçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kabine de, Türkiye'nin zirveye yönelik hazırlıkları da değerlendirilecek.

        Kabine üyelerinin üzerinde duracağı konulardan biri de, fahiş fiyat artışları olacak. İlgili bakanların, alınan tedbirler ve hazılanan raporlar ışığında kabineye sunum yapması bekleniyor.
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        Haberler Güncel 25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? Online eğitim, ekonomi, fahiş fiyatlar...
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