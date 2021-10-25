25 Ekim Kabine Toplantısı sonuçları! Kabine Toplantısı kararları neler? Yeni tedbirler gelecek mi? Online eğitim, ekonomi, fahiş fiyatlar...

Başkan Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere pekçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kabine de, Türkiye'nin zirveye yönelik hazırlıkları da değerlendirilecek.

Kabine üyelerinin üzerinde duracağı konulardan biri de, fahiş fiyat artışları olacak. İlgili bakanların, alınan tedbirler ve hazılanan raporlar ışığında kabineye sunum yapması bekleniyor.