FETÖ'cülerin ihanet trafiği ABD raporunda: Defalarca Pensilvanya’ya gittikleri belgelendi!

ABD RAPORUNDAKİ GERÇEK

Türkiye'de yapılan toplantılar sonrasında, TSK yapılanmasını yöneten isimlerin Türkiye-ABD arasındaki hava trafiği başladı. Ancak bu trafik, dikkat çekmemesi için ABD'ye doğrudan gitmek yerine farklı ülkelerden gerçekleştirildi. Hakan Çiçek, 6 Kasım 2015'de İsviçre, Kemal Batmaz 14 Kasım 2015'de İngiltere, Harun Biniş ise 16 Kasım 2015'de Almanya'ya havayolu ile çıkış yaptı. Hakan Çiçek 11 gün sonra, Kemal Batmaz 27 gün sonra, Harun Biniş ise 8 gün sonra yine bu ülkelerden Türkiye'ye dönüş yaptı. Akıncı davasına ulaşan rapor, ABD yolculuklarını gizleyen mahrem imamları deşifre etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ataşeliği ile yapılan yazışma sonucunda Öksüz, Çiçek, Batmaz ve Biniş'in Türkiye'den farklı ülkelere çıkış yaptıkları tarihlerde o ülkeler üzerinden ABD'ye giriş yaptıkları belirtildi.