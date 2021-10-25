FETÖ'cülerin ihanet trafiği ABD raporunda: Defalarca Pensilvanya’ya gittikleri belgelendi!

15 Temmuz'un kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararının en dikkat çeken bölümlerden biri, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi'nin darbe girişimini yöneten alçakların uçuş trafiğini deşifre eden raporu oldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da tamamlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı.
VİLLADA DARBE TOPLANTISI
Gerekçeli karardaki en önemli bilgilerden biri 'Namık' kod adlı Adil Öksüz'ün Ankara'da katıldığı darbe toplantıları oldu. Kararda yer alan detaylara göre, FETÖ, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nden umduğu siyasal tablonun çıkmaması üzerine, darbe yaparak yönetimi ele geçirmeye karar verdi. TSK'ya sızdırılan askerleri yöneten imam Adil Öksüz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek ve askeri yapılanmadan sorumlu mahrem imamlardan Harun Biniş, darbe toplantıları için harekete geçti.
Ankara Hava Lojistik Komutanlığı imamı olan firari Serkan Aydın, 9 Kasım'da örgüte ait Ümitköy Empati Danışmanlık şirketi adına Çankaya'da 3 katlı villa kiraladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, ilgili mahrem imamlarla bu villada toplantılar yaptı. Bu toplantılarda, darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi. Öksüz, 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 arasında 12 kez Ankara'ya giderek darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Öksüz, her önemli toplantının ardından ABD'ye giderek Fetullah Gülen'e bilgi verdi. Gelen talimatları dönüşte örgüt mensuplarına aktardı.