Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece" kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının, yaşanan helikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikaste giden ekip, TSK'nın üç seçilmiş birliği olan MAK Timleri, SAT Timleri ve Özel Kuvvetler'den oluşturuldu.
Bu üç timin aynı anda sahada olduğu bir başka operasyon yok. 15 Temmuz'un dönüm noktalarından biri suikast timinin hedefine ulaşamaması oldu. Cumhurbaşkanımızın Grand Yazıcı Otel'deki villalardan birinde tatil yapacağını öğreniyorlar. Ama İstanbul'dan hareketinden sonra helikopteri arıza yapıyor.