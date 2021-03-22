SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cünün eşi yakalandı! Orduya birlikte sızdıkları ortaya çıktı

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Muğla Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli eski üsteğmen Murat Köse, suikast timinden kaçtıktan 15 gün sonra yakalanmıştı. Konuyla ve kritik isim Murat Köse ile ilgili ortaya çıkan ayrıtılar şoke etti. Köse'nin orduya katalogdan evlendiği eşiyle birlikte sızdığı belirlendi.
EŞİ DE ORDUYA SIZDIRILMIŞ
Anayasayı i̇hlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezası alan Köse'nin eşinin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı.
KATALOG EVLİLİĞİ YAPMIŞ
Sabah'ın haberine göre, FETÖ üyesi eski askerin eşi Dilek Köse'nin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu belirlendi.