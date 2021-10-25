29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi? soruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tarihinde tatil olup olmayacağı toplu taşımaların bedava ypaılıp yapılmayacağı hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak her yıl kutlanmaktadır. Peki; 29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil? İşte cevapları...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.
29 EKİM METRO, METROBÜS, İETT OTOBÜS, VAPUR BEDAVA MI?
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI 1 OCAK CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA
ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI 28 EKİM PERŞEMBE (YARIM GÜN) -29 EKİM CUMA(TAM GÜN)
29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatil dolayısıyla okullarda eğitime ara verilecektir.