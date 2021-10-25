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    • 25.10.2021 07:17
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    29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm coşkuyla kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına kutlanan milli bayramlarımız arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. Resmi tatillerde toplu taşımların ücretsiz olduğu biliniyor Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı?

    29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi? soruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tarihinde tatil olup olmayacağı toplu taşımaların bedava ypaılıp yapılmayacağı hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak her yıl kutlanmaktadır. Peki; 29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil? İşte cevapları...

    29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    29 Ekim ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

    29 EKİM METRO, METROBÜS, İETT OTOBÜS, VAPUR BEDAVA MI?

    Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.

    Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

    2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    YILBAŞI 1 OCAK CUMA
    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN CUMA
    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS CUMARTESİ
    RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA
    RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE
    RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA
    RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ
    ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA
    KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ
    KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI
    KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
    KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE
    KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA
    ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ
    CUMHURİYET BAYRAMI 28 EKİM PERŞEMBE (YARIM GÜN) -29 EKİM CUMA(TAM GÜN)

    29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

    29 Ekim resmi tatil dolayısıyla okullarda eğitime ara verilecektir.

        29 EKİM'DE NE OLDU?

        Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır. Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

        24 Temmuz 1923 günü İsviçre'nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

        İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz," demiştir.

        29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

        Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
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        Haberler Güncel 29 Ekim metro, metrobüs, İETT otobüs, vapur bedava mı? 29 Ekim 2021 toplu taşıma ücretsiz mi?
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