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    • Güncel
    • 25.10.2021 12:19
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    • 25.10.2021 12:34
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    Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmenin Kabine Toplantısı'ndan önce gerçekleştirilecek olması dikkat çekiyor.

    Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi kabul edecek

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



    KABİNE ÖNCESİ GÖRÜŞÜYORLAR
    Görüşmenin Kabine Toplantısı'ndan önce gerçekleştirilecek olması dikkat çekiyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgını, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin skandal bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışarak Osman Kavala'nın serbest kalmasını istemeleri ele alınacak.

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