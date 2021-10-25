Başkan Erdoğan, Eskişehir'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirtti. Şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla topyekun bir mücadele ettiklerini söyledi.

Erdoğan, yapılan düzenleme ile çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildirdi.