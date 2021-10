Başkan Erdoğan'dan ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşmasında önemli mesajlar

Büyük ve güçlü Türkiye hayallerini, kadın ve erkek ayrımı yapmadan, milletin tüm fertleriyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizlerle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz." dedi.

Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum, her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.

Eşimin, kız çocuklarımızın okula gitmesinden lise eğitimi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum ve bunun ilkini de Şanlıurfa'da başlattık. Ülkemizde partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti, AK Parti'dir. Siyaset yanında bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında oldum. Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp, müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim. Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette hala katedilmesi gereken çok mesafe olduğunu belirterek, "Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda herhangi bir mani göremiyorum." diye konuştu.

"KADINLARIMIZI DAHA ÇOK DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ"

Kadınları hayatın her alanında desteklerken, onların aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibarıyla da kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız. Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz. İnsanın eşref-i mahlukat sıfatının, diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz. Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna, farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz.

Bugünkü buluşmamızın ülkemizde kadınlarımızın haklarını, hukuklarını, haysiyetlerini özellikle koruma konusunda katettikleri mesafenin hatırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili de karşılıklı fikir teatisinde bulunacağımızı ümit ediyorum."

Kadınların sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sözü programa katılan kadınlara verdi, sorularını yanıtladı.

Engellilerle ilgili kapsamlı çalışmalardan dolayı Erdoğan'a teşekkür eden bir engelli annesi, toplumdaki değişik engel türlerinden dolayı farklı ihtiyaçlar olabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerin, topluma ve ekonomik hayata katılımını çok önemsediklerini belirterek, konuyla ilgili ilk çerçeve düzenlemesi olan engelliler hakkındaki kanunu 2005'te çıkardıklarını hatırlattı.

Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi de 2007'de ilk imzalayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, engellilerin karşılaştığı her türlü zorluğun aşılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Engellilerin, ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakımlarına çok önem verdiklerini aktaran Erdoğan, bu mümkün değilse, engellilerin kurumlarda bakımının sağlandığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca engelli vatandaşları kamuda istihdam ettiklerini ya da kendi işlerini kurmaları için onları desteklediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın farklı engellilik türleri var, bunu biliyoruz. Bu bağlamda, engelli vatandaşlarımızla ilgili engel türüne göre tematik uygulamalara da ağırlık vermeye başladık, otizm eylem planı bunların ilkiydi. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz, hiç endişeniz olmasın." dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Sarıcakaya ve mahallelerindeki kadınlar olarak girişimci kadın kooperatifi kurduklarını, ürünlerin etiket ve barkodunu da aldıklarını belirten bir kadın girişimci de daha da pozitif ayrımcılık istediklerini dile getirdi.

Erdoğan da kadınların ve engellilerin kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası'nın Meclis'ten yeni geçtiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çerçevede, bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret odasına kayıt ücretleri yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak. Kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

Felsefe öğretmeni ve 3 çocuk annesi Fatma Betül Düzgün'ün, kadına şiddetle mücadelenin ŞÖNİM'lerle (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) desteklendiğini, bunların sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu konudaki düşüncelerini sorması üzerine Erdoğan, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarının net olduğunu ifade etti.

Şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.

Başkan Erdoğan, son olarak haziran ayında yayımladıkları genelge ve sonrasında açıkladıkları kapsamlı eylem planıyla bu konudaki yol haritalarını çizdiklerine işaret ederek, "81 ilimizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, yani kısa adıyla ŞÖNİM, aslında tabii bunu 81 vilayetin tamamında, hatta bazı yerlerde büyük ilçelerimiz dahil bunları gerçekleştirmemiz, bu adımları atmamız, bunun yanında tabii bir de kadroları kurmamız, bunlar çok çok büyük önem arz ediyor." dedi.

ŞÖNİM'lerin buralardaki koordinasyonu güçlendirmek için kurdukları yapılardan olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mücadelemizde ŞÖNİM'ler önemli bir işlev görüyor. Biz bu yapıyı daha da güçlendirmek için bir adım daha atarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 372 sosyal hizmet merkezine irtibat noktalarını oluşturduk. Bu irtibat noktaları, ŞÖNİM'lerle bağlantılı olarak çalışarak, bu konuya daha yaygın bir şekilde eğilmemize imkan tanıyacak. Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız." diye konuştu.

Makine mühendisi ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade eden Sedef Çıraklı'nın, babalar için kız çocuklarının yerinin ayrı olduğunu dile getirerek, 4 çocuk babası olarak genç babalara ve baba adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunacağını sorması üzerine Erdoğan, "Az önce felsefe hocamızın üç çocuğu vardı, yani bizim hedefi maşallah tutturmuşsun. Bundan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kız çocuklarının bambaşka olduğunu, kendisinin iki kızı, iki oğlu ve kız torunlarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hakikaten anneler babalar olarak gerek kız gerek oğlan evlatlarımızın kadr ü kıymetini iyi bilmemiz lazım, onları da iyi yetiştirmemiz lazım ama iyi yetiştirirken de özellikle bizim kendi değerler silsilemiz içerisinde, İslam ahlakıyla yavrularımızı yetiştirmemiz herhalde bizim üzerimize olan görevi yerine getirmemizin en önemli bir neticesi olacaktır. Buna öyle zannediyorum ki pek dikkat edilmiyor ve çocuklarımızı bu noktada hassas ele almıyoruz, hassasiyetle onları bu noktada eğitmiyor, yetiştiremiyoruz ve bundan dolayı da maalesef şu anda sadece 'nasıl olsa okula gönderiyorum yeter', bence yetmiyor. Anne, her şeyden önce öğretmenden bana göre çok daha önde bir mürebbiyedir. İşi evde başlatmak lazım. Tabii ki öğretmenden de bunun ayrıca değerler silsilesi içerisinde bir desteğini almamız lazım."

Erdoğan, bir insan için geride kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için hayırlı bir evlat bırakmaktan daha mutlu edecek bir şey bilmediğini dile getirerek, "Biz de her anne baba gibi evlatlarımızı inançlarıyla, değerleriyle, ahlaklarıyla, eğitimleriyle hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduk. Hayatın inişli çıkışlı yollarında ailemize, biz büyükler olarak çocuklarımıza, onlar da bizlere sıkı sıkıya sahip çıktığında, Allah'ın izniyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

Sevginin, saygının, karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın hakim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir gücün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençler 'biraz daha erteleyelim' havasındalar. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum. Bunun için de her katıldığım nikahta mutlaka diğer tavsiyelerin yanı sıra en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu Koordinatörü Fatma Balcı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Kadın Danışma Merkezlerinin bulunduğunu, belediyelere de benzer hizmet verme yükümlülüğü getirebilmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, "Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımı doğrusu ta belediye başkanlığımdan itibaren attık, atıyoruz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetlere erişemeyen kadınları destekleyen bu merkezlerin, kadınların toplumsal hayata katılımını artırıcı bir rol üstlendiğini ve bu bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu merkezleri yaygınlaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, bazı belediyelerin de buna benzer faaliyetleri gerçekleştiren yapıları oluşturduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen bu merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz." dedi.

Uzun süre yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'ye dönerek KOSGEB desteğinden faydalanarak iş yeri açtığını söyleyen Feriha Ertorun'un, desteklerin ve hibe kredilerinin artarak devamını talep ederek, bununla ilgili bir çalışmalarının olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi yolunda kadın-erkek her vatandaşın katkısına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınma davamızdan özellikle kadınlarımızı dışladığımızda potansiyelimizin yarısını kaldırıp atmış oluruz. Halbuki bizim için her emek, her fikir, her insan çok çok büyük değer ifade ediyor. Bu anlayışla kadın girişimcilerimize tarihimizin en büyük desteklerini verdik, vermeyi sürdürüyoruz." dedi.

Kadın ve erkekler için girişimci kavramını çok önemsediğini dile getiren Erdoğan, "Ama onların önünü ne ile açacağız? Devlet olarak girişimci ruhunu teşvik ederek onlara belli bazı ödemeler yaparak 'yürüyün' diyoruz. Bazı alanlarda kadın girişimcilerimizin erkeklerden çok daha başarılı olduğunu memnuniyetle görüyoruz, bir de bu var. İnşallah hep birlikte bu noktada da güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ederiz." diye konuştu.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan ve 9 yıldır oryantiring yapan Bahar Özçelik, geçen ay düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda bayrak yarışında üçüncülük elde ettiğini, aynı kulübün sporcusu Elif Gökçe Avcı'nın da aynı yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özçelik'e sorduğu, "Birinciliği sen mi elde ettin?" sorusuna, "Diğer kulüp arkadaşım." yanıtını aldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Ama şimdi biz senden de istiyoruz." karşılığını vermesi üzerine Özçelik, "İnşallah onun için çalışıyorum, birincilik için çalışmalarıma devam ediyorum ben de. Spora ve sporcuya destekleriniz için de teşekkür ederim." dedi.