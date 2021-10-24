ABD'de mahkeme kendi yasasını hiçe saydı: Üç aşamada itiraz edilecek

FETÖ kumpasıyla başlatılan ABD'deki Halkbank davasında temyiz mahkemesinin ret kararına üç aşamada itiraz edilecek. Bankanın avukatları, itirazı reddeden ABD'deki İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi'nde hâkim heyetinden verilen kararı yeniden ele almalarını talep edecek. Oradan sonuç alınamazsa İkinci İstinaf Temyiz Mahkemesi Genel Kurulu'na 'kararı yeniden değerlendirin' başvurusu yapılacak. İkinci İstinaf'ın kararı ABD Yargıtay Mahkemesi nezdinde de temyiz edilecek.
NE OLMUŞTU?
Halkbank, ABD'de yürürlükte olan 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası'nı (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) gerekçe göstererek, bir kamu kuruluşu olarak ABD'de yargılanmayacağı yönünde temyiz başvurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında bankanın New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda taraflar dinlenmişti. Halkbank avukatları hiçbir federal mahkemenin Halkbank'ı ABD'de yargılama yetkisi olmadığını savunmuştu. Temyiz başvurusunun kabulü ABD'nin Türkiye'nin her dönem üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi tuttuğu Halkbank davasının kapanması anlamına geliyordu. Ancak ABD'de İkinci İstinaf Mahkemesi, cuma günü, ülkelerindeki 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası'nı hiçe sayarak, bankanın ABD'de yargılanamayacağı yönündeki temyiz başvurusunu reddettiklerini açıkladı.
BANKAYA ÖZEL BİR İLK!
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine görei İkinci İstinaf Mahkemesi'nin açıkladığı 27 sayfalık gerekçeli karar ise bir dizi ilginçlik içeriyor! Kararda, mahkeme, Halkbank'ın hisselerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu, bu nedenle de 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında olduğunu kabul etti. Ancak istinaf mahkemesi, ABD hukukuna göre, hukuk davalarında geçerli olan ticari faaliyet istisnasını Halkbank'ın temyizinde de uyguladı. Bu, ABD'deki ceza davaları açısından bir ilk... Sadece bu bile kararın siyaseten alındığını gösteriyor.