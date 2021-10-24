ABD'de mahkeme kendi yasasını hiçe saydı: Üç aşamada itiraz edilecek

BANKAYA ÖZEL BİR İLK!

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine görei İkinci İstinaf Mahkemesi'nin açıkladığı 27 sayfalık gerekçeli karar ise bir dizi ilginçlik içeriyor! Kararda, mahkeme, Halkbank'ın hisselerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu, bu nedenle de 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında olduğunu kabul etti. Ancak istinaf mahkemesi, ABD hukukuna göre, hukuk davalarında geçerli olan ticari faaliyet istisnasını Halkbank'ın temyizinde de uyguladı. Bu, ABD'deki ceza davaları açısından bir ilk... Sadece bu bile kararın siyaseten alındığını gösteriyor.