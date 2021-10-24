Kandil'den terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak talimatı! CHP ve İyi Parti'ye tehdit: Biz olmadan yapamazlar





CHP VE İYİ PARTİ'YE: BİZ OLMADAN YAPAMAZLAR

Mektupta 2023 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti ile olan ittifakın nasıl yürütüleceği de açık açık anlatıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, talimat mektubunda şu ifadelere yer verildi: "CHP ve İYİ Parti gibi partiler HDP'yle açık ilişkiye girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz, biçiminde onlara hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç getirebilir ve bunlardan yararlanabilir."

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