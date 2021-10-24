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    • 24.10.2021 19:28
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    Savunmada dengeleri değiştirecek gelişme: ŞİMŞEK artık vurmaya karar verdi! Tam isabet...

    Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla büyük fark yarattığı savunma sanayiinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı. ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, satıh hedeflerini vurabilir hale getirildi. ŞİMŞEK Füzesi, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ŞİMŞEK çaktı!

    Savunma sanayiinde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, satıh hedeflerini vurabilir hale getirildi. ŞİMŞEK Füzesi, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.

    "ŞİMŞEK, ARTIK VURMAYA KARAR VERDİ! "
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Demir, otonom füze sistemi 'ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN" ifadelerini kullandı.

    Demir'in paylaşımında ŞİMŞEK'in hedefi vurduğu video da paylaşıldı.

    ŞİMŞEK'İN ÖZELLİKLERİ
    ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

        Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

        TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:

        45 dakika havada kalma süresi

        Azami hız 350+ kts

        50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev

        Menzil 70+ km

        Fırlatıcı ile kalkış

        Paraşüt ile karaya veya denize iniş

        Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

        İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

        Askeri standartlara uyumluluk

        Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti

        Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

        Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş

        Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme

        Kayan harita

        Faydalı Yükler:
        • Pasif Radar İz Arttırıcı - Luneberg Lens
        • Aktif Radar İz Arttırıcı
        • Skor Kaydedici Sistem (SKS)
        • IR İz Arttırıcı (Hot Nose)
        • İz Dumanı
        • OTS Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)

        Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:
        • Karşı Tedbir Fırlatma Sistemi
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        Vurgunun fotoğrafları!
        Haberler Güncel Savunmada dengeleri değiştirecek gelişme: ŞİMŞEK artık vurmaya karar verdi! Tam isabet...
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