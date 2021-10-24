Savunmada dengeleri değiştirecek gelişme: ŞİMŞEK artık vurmaya karar verdi! Tam isabet...

Savunma sanayiinde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemi, satıh hedeflerini vurabilir hale getirildi. ŞİMŞEK Füzesi, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.
"ŞİMŞEK, ARTIK VURMAYA KARAR VERDİ! "
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Demir, otonom füze sistemi 'ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN" ifadelerini kullandı.
Demir'in paylaşımında ŞİMŞEK'in hedefi vurduğu video da paylaşıldı.
ŞİMŞEK'İN ÖZELLİKLERİ
ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.