Savunmada dengeleri değiştirecek gelişme: ŞİMŞEK artık vurmaya karar verdi! Tam isabet...

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 350+ kts

50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev

Menzil 70+ km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk