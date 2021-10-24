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    Başkan Erdoğan 10 ülkenin büyükelçilerine sert çıktı: İstenmeyen adam ilan edilecekler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kavala serbest bırakılsın” diyen Batılı 10 Büyükelçiye çok sert tepki gösterdi. Hepsinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi.

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    10’lara güle güle!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenlerine katıldı.



    Türkiye'ye parmak sallayarak tutuklu Osman Kavala'nın "Derhal serbest bırakılması"nı isteyen hadsiz ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin "İstenmeyen adam" ilan edileceğini açıkladı:

    Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.



    Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Kimse talimat veremez. Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımız'a verdim. "Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz" dedim.

    Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

    Muhalefet iktidar olurlarsa, devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.

    Bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist 'Selo' ile beraber olurlar. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren 'Selo' değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.



    'BAY KEMAL BİZİ İYİ TANI'
    Başkan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor. Çünkü beraber yürüyorlar, beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal, bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerde değiliz. Milletimizle oturur, kalkarız...



        NE DEMİŞLERDİ?
        ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülke büyükelçisi şu açıklamayı yapmıştı: Osman Kavala, 4 yıldır tutuklu. Derhal serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.



        TEK 'BİLD'İĞİ TACİZ
        Batı,         10 büyükelçiyle Türk yargısına müdahaleye çalıştı. Ankara'dan tokat gibi bir cevap aldı. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild çıldırdı. Taciz skandalıyla sarsılan gazete, ahlaksızlığı unutturmak için Türk düşmanlığına sarıldı. Başkan Erdoğan'a dil uzattı. "Türkiye kontrolden çıktı" diye yazdı.

        BILD Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, gazete çevresindeki otelleri mesken tuttu. Kadın gazetecilerle gizlice buluştu. Skandal ortaya çıkınca kovuldu.
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