Başkan Erdoğan 10 ülkenin büyükelçilerine sert çıktı: İstenmeyen adam ilan edilecekler





Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Kimse talimat veremez. Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımız'a verdim. "Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz" dedim.



Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.



Muhalefet iktidar olurlarsa, devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.



Bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist 'Selo' ile beraber olurlar. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren 'Selo' değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.