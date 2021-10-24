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    • 24.10.2021 19:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son covid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

    "HASTALIĞA KARŞI BAŞTAN GÜÇLÜ OLUN"
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadelerini kullandı.

    23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
                Vurgunun fotoğrafları!
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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