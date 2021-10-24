Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son covid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

"HASTALIĞA KARŞI BAŞTAN GÜÇLÜ OLUN"

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadelerini kullandı.

23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU