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    • Güncel
    • 23.10.2021 19:29
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    • 23.10.2021 19:37
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    CHP'li İBB'nin Deniz Taksi'si bozuldu kıyıya çekildi

    Geçtiğimiz günlerde kaptan şapkası takarak Deniz Taksi'nin pr'ını yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine rezil oldu. Metrobüs, otobüs tramvay derken İmamoğlu deniz ulaşımında da başarısızlığını gösterdi. Boğaz'da kaydedilen görüntülerde arızalanan Deniz Taksi'si botla kıyıya çekildi.

    CHP’li İBB’nin Deniz Taksi’si bozuldu kıyıya çekildi

    Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığı gün geçmiyor ki bitmek bilmesin. AK Parti'nin projelerine çöküp pr çalışmalarıyla hizmet yaptığını sanan CHP'li İBB yine rezil oldu. İstanbullulara çile çektiren, tıkır tıkır işleyen sistemleri bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyenin bir iş bilmezliği daha olay oldu.

    HİZMET TUTKUSUNA BAKAR MISINIZ?

    '24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nde, Haliç Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni nesil Deniz Taksilerden 8'inin suya indiriliş törenine katılmıştı. Kaptan şapkasıyla törende konuşan İmamoğlu, "Hizmet tutkumuzun önünde hiçbir şey duramaz" ifadelerini kullanmıştı.

    Bugün ise sosyal medyaya düşen bir görüntüde İBB'ye ait Deniz Taksi, İstanbul Boğazı'nda bozulunca botla kıyıya çekildi. CHP Otobüs, metrobüs, metrodan sonra Deniz Taksi ulaşımında da rezil oldu.

    NE ÇEKTİN BE İSTANBUL

    İstanbul, CHP'li İBB yönetiminin elinin altında adeta geriye doğru gidiyor. İETT otobüsleri son aylarda sık sık arıza yapıp kazalara karışırken artık İstanbullular "bugün İETT otobüslerinde ne skandal yaşanacak?" diye bekler oldu.

        Yolcuların otobüsleri itmesi, üst üste yaşanan kazalar, araçların yolda kalması, tek teker üstünde ilerlemesi... Bu satırları okuyunca aklınıza ilk gelen elbetteki İETT. İstanbul'un toplu taşımadaki dünya markası olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde her geçen gün geriye doğru gidiyor.

        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "İstanbul'un sorunlarını çözen bir belediye Başkanı olarak tarih yazacağız ve tarihe geçeceğiz." ifadeleriyle adeta fıkra gibi bir açıklamaya imza attı.
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        CHP’li İBB’nin Deniz Taksi’si bozuldu kıyıya çekildi
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Deniz Taksi'si bozuldu kıyıya çekildi
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