CHP’li İBB’nin Deniz Taksi’si bozuldu kıyıya çekildi

Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığı gün geçmiyor ki bitmek bilmesin. AK Parti'nin projelerine çöküp pr çalışmalarıyla hizmet yaptığını sanan CHP'li İBB yine rezil oldu. İstanbullulara çile çektiren, tıkır tıkır işleyen sistemleri bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyenin bir iş bilmezliği daha olay oldu.