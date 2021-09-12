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    • 12.09.2021 18:21
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    Oda TV'den skandal darbe ve suikast iması!

    Çukur medyasının başını çeken Oda TV, kanlı 12 Eylül darbesinin 41. yılında skandal bir habere imza attı. Biden'ın gazıyla "erken seçim" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun peşine takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Erdoğan seçilemez' iddialarına yer veren Oda TV tartışmanın Haiti'de suikasta, Gine ve Tunus'ta ise darbeye neden olduğunu belirterek darbe ve suikast imasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Oda TV’den skandal darbe ve suikast iması!

    Çukur medyasının başını çeken Oda TV, 12 Eylül 41. yılında skandal bir habere imza attı. Biden'ın gazıyla "erken seçim" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun peşine takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yine muhalefet yandaşı Yeniçağ'a yaptığı açıklamalar üzerinden darbe ve Başkan Erdoğan'a suikast imasında bulundu.


    ÇUKUR MEDYASI DÜĞMEYE BASTI
    Erken seçim olmadan Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia eden çukur medyası kirli operasyonun düğmesine bastı

    DARBE VE SUİKAST İMASI
    Davutoğlu'nun "Bahçeli Erdoğan'ı 'Cumhurbaşkanı adayımız' diye ilan etti ancak anayasa çok açık ve net 'Erdoğan seçilemez' diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtı okuyucularına aktaran Oda TV, bu sorunun Haiti'de suikasta, Gine ve Tunus'ta ise darbeye neden olduğunu belirterek darbe ve suikast imasında bulundu.




        DAVUTOĞLU O İDDİALARI TEKRARLADI
        Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddialarına destek niteliğinde açıklamalar yapan Davutoğlu ise, "Ben de bir çok anayasa hukukçusuna sordum. Tek yol 2022 Haziranı'ndan önce Cumhurbaşkanı'nın seçime gitmesi. O zaman tekrar aday olabilir." ifadelerini kullandı.


        15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE SKANDAL PAYLAŞIM
        Libya'da görevli MİT şehitlerini ve ailelerini ifşa eden Oda TV'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce ihanet gibi bir Twitter paylaşımı yaptığı anlaşıldı. Oda TV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptığı belirlenmişti.

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