Oda TV’den skandal darbe ve suikast iması!

DARBE VE SUİKAST İMASI

Davutoğlu'nun "Bahçeli Erdoğan'ı 'Cumhurbaşkanı adayımız' diye ilan etti ancak anayasa çok açık ve net 'Erdoğan seçilemez' diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtı okuyucularına aktaran Oda TV, bu sorunun Haiti'de suikasta, Gine ve Tunus'ta ise darbeye neden olduğunu belirterek darbe ve suikast imasında bulundu.