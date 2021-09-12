Oda TV’den skandal darbe ve suikast iması!

Çukur medyasının başını çeken Oda TV, 12 Eylül 41. yılında skandal bir habere imza attı. Biden'ın gazıyla "erken seçim" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun peşine takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yine muhalefet yandaşı Yeniçağ'a yaptığı açıklamalar üzerinden darbe ve Başkan Erdoğan'a suikast imasında bulundu.
DARBE VE SUİKAST İMASI
Davutoğlu'nun "Bahçeli Erdoğan'ı 'Cumhurbaşkanı adayımız' diye ilan etti ancak anayasa çok açık ve net 'Erdoğan seçilemez' diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtı okuyucularına aktaran Oda TV, bu sorunun Haiti'de suikasta, Gine ve Tunus'ta ise darbeye neden olduğunu belirterek darbe ve suikast imasında bulundu.