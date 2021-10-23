Başkan Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, ziyarette valilik özel defterini imzalayarak Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"KAVALA DEDİĞİNİZ SOROS'UN TÜRKİYE ŞUBESİ"

Başkan Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kavala dediğiniz Soros'un Türkiye şubesi. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye! Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim." şeklinde konuştu.