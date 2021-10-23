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    • Güncel
    • 23.10.2021 15:57
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    • 23.10.2021 15:57
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    İP'li İbrahim Özkan dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi

    CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin tepkilerin hedefindeki heykellerini AK Parti'nin yaptırdığını sanan İYİ Partili İbrahim Özkan, rezil oldu. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP'li Özkan için "İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" dedi.

    İP’li Özkan fena rezil oldu

    CHP'nin bir heykel projesi daha skandalla sonuçlandı. Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

    Heykellerin kaldırılmasını talep eden Denizliler ise, çocuklarının korktuklarını belirtti.



    SANAT ESERİ OLARAK BAKIN
    Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, heykellere sanat eseri gözüyle bakılmasını söyleyerek "Heykelleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadelerini kullandı.

    "AK PARTİ TÜRKİYE'Sİ... "
    Ancak heykelleri CHP'nin değil AK Partili belediyenin yaptırdığını sanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykelleri tiye almak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Heykellerin fotoğraflarıyla paylaşım yapan İyi Partili Özkan "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı.

        HEMEN SİLDİ
        Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP'li Özkan için "İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" dedi.

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        İP’li Özkan fena rezil oldu
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