İP'li İbrahim Özkan dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP'li Özkan için "İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" dedi.

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