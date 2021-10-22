Sözde sosyal medya fenomeni Pucca’ya hapis cezası

Pınar Yıldırım geçtiğimiz yıl Twitter hesabından 'O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum' paylaşımını yapınca bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunarak şikayetçi olmuştu. Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Pucca lakaplı Pınar Yıldırım hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
"EŞCİNSELLİ FİLM İZLİYOR"
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan savunmasında sanık Pınar Yıldırım, 'Söz konusu paylaşım bana aittir. O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden isim vermeden beni kastederek 'Sabahtan akşama denk eşcinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Yapmış olduğum paylaşım buna istinadendir' diyerek suç işleme kastının olmadığını ifade etti.
Sabah'ın haberine göre, mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında sanığın üzerine atılı suçun tanımlanması için halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da bölge farkılılığına dayanarak aşağılanmasının yeterli olduğu, eylem nedeniyle halkın bir kesiminin kendisinde aşağılık duygusu duymasına veya şikayetçi olmasına gerek olmadığını, dosyaya konu olayda bir hakaretin söz konusu olduğunu aktarıldı.