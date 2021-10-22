Sözde sosyal medya fenomeni Pucca’ya hapis cezası

KAMU BARIŞINI ETKİLEDİĞİ VURGULANDI

Ayrıca gerekçeli kararda, sanığın savunmasında söz konusu paylaşımı eski eşine istinaden yapmış olduğunu söylese de paylaşımdaki sözlerin cinsiyet farklılığına vurgu yaparak onur ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu ve 'şerefsiz, aşağılık' gibi sıfatlarla halkın bir kesimini küçük düşürmeye ve hor görmeye yönelik anlam taşıdığı ve kamu barışına etki eder şekilde olduğu vurgulanarak sanığın cezalandırılması gerektiği belirtildi.