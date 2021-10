On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye numaraları…

Şans oyunlarını yakından takip edenler, kuponlarını oynayıp bayilere giderek yatıranlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri haftada 2 kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları oldukça merak edildi ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Büyük ikramiye miktarının 245 milyon 958 bin 43 TL olarak açıklandığı 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.