On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye numaraları…

Şans oyunlarını yakından takip edenler, kuponlarını oynayıp bayilere giderek yatıranlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri haftada 2 kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları oldukça merak edildi ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Büyük ikramiye miktarının 245 milyon 958 bin 43 TL olarak açıklandığı 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
On Numara çekilişi 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 20:00'da başladı ve sonuçlar belli oldu
İşte kazandıran numaralar:
60, 65, 42, 16, 22, 56, 63, 73, 76, 75, 72, 78, 13, 4, 79, 64, 58, 15, 33, 24, 11, 38
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.