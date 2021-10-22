Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2021 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 20:09
    ABONE OL

    On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye numaraları…

    On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Her hafta heyecanla takip edilen şans oyunlarından kazanılacak büyük ikramiyenin hayalini ve kazanınca yapılacaklarını düşünen vatandaşlar akşam saatlerinde araştırmalarını hızlandırdı. Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayın ile gerçekleştirdiği 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye miktarı 245 milyon 958 bin 43 TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye kazandıran numaraların hangileri olduğunu, On Numara çekilişinin sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarını yakından takip edenler, kuponlarını oynayıp bayilere giderek yatıranlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri haftada 2 kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları oldukça merak edildi ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Büyük ikramiye miktarının 245 milyon 958 bin 43 TL olarak açıklandığı 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    22 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    On Numara çekilişi 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 20:00'da başladı ve sonuçlar belli oldu

    İşte kazandıran numaralar:

    60, 65, 42, 16, 22, 56, 63, 73, 76, 75, 72, 78, 13, 4, 79, 64, 58, 15, 33, 24, 11, 38

    MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!

    ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

    ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

    On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin konuştuğu cinayette tahliye çıktı
        Haberler Güncel On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye numaraları…
            SON DAKİKA