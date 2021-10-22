Başkan Erdoğan'dan bir ilk! Yeni AKM'nin açılışına özel opera: "İstanbul silüetinin mimarı" anlatılacak

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak açılışında, Türk kültür ve sanatına damgasını vurmuş, İstanbul silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan "Sinan" operası seslendirilecek.
Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişi kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen salonun açılışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle özel bir opera eseri hazırlandı.
Hasan Uçarsu'nun bestelediği eserin librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona yazdı. Eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak, orkestrayı ise şef Gürer Aykal yönetecek.
Opera, 1538'de Sinan'ın Prut Nehri üzerine inşa ettiği köprüyle Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmesini, sonrasında aralarında gelişen dostluğu ve Sinan'ın birbirinden değerli eserlerinin ardındaki öykü ve olayları anlatıyor.
Dünya prömiyeri 29 Ekim'de yapılacak eser, 30 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. İki perde olarak hazırlanan eser, bu iki temsilde kesintisiz olarak izleyiciye sunulacak.
"ATATÜRK'TEN SONRA İLK KEZ BİR CUMHURBAŞKANI OPERA SİPARİŞİNDE BULUNDU"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, yaptığı açıklamada, sanatçıların kendi topraklarının, kültürlerinin ve tarihlerinin hikayeleri ve kahramanlarıyla ilgili eserler vermelerinin önemini vurguladı.
AKM'nin, bu opera evi için özel bestelenmiş yeni bir eserle açılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın 2019 baharında Hasan Uçarsu'dan "Sinan" operasını bestelemesini istediğini anlatan Alptekin, "Atatürk'ün Adnan Saygun'a verdiği Özsoy Operası siparişinden sonra ilk kez bir Cumhurbaşkanı, yeniden opera siparişinde bulundu." dedi.
İLK OPERA 1934 YILINDA SAHNELENMİŞTİ
Özsoy Operası Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği ve Firdevsî'nin Şehname'sinden uyarlanan Türkçe olan librettosunu Münir Hayri Egeli'nin yazdığı 3 perdelik 12 tablodan oluşan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sahnelenen ilk operasıdır.
Opera Atatürk'ün isteği üzerine temasını bizzat Atatürk'ün verdiği ve Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Şah Pehlevi onuruna sahnelenmesini istediği operanın librettosunu Münir Hayri Egeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleri ve denetimi ile yazmış, Ahmet Adnan Saygun daha 27 yaşındayken ve 2 ay gibi kısa bir sürede bestelemiştir.
İlk kez 19 Haziran 1934 gecesi, Münir Hayri Egeli'nin rejisi ve Ahmet Adnan Saygun'un orkestra şefliği altında "İstanbul Konservatuvarı" yaylı sazlar heyeti ile "Riyaseti Cumhur Bando Heyeti" tarafından ile iki devlet başkanının önünde Ankara Halkevi'nde sahnelenmiştir.
Alptekin, Sinan operasının, Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'ın dostluğu fonunda, Osmanlı'nın zaferlerini, büyük devlet olma geleneğini, manevi değerlerini, yaşanan dönemdeki kalkınma faaliyetlerini ele aldığını anlattı.
Eserin librettosunun Halit Refiğ'in filme çekilememiş bir senaryosundan hareketle yazıldığını hatırlatan Alptekin, "Halit Refiğ sağlığında eser filme çekilirse müziklerini Adnan Saygun'un yapmasını istemiş. Seneler sonra operaya uyarlanan bu eserin müziklerini Saygun'un geride bıraktığı en önemli öğrencisi Hasan Uçarsu yaptı. Bu da çok anlamlı." diye konuştu.
AKM gibi bir sanat merkezinin Türk sanatçılarının yazıp bestelediği bir eserle açılmasının değerli olduğunu vurgulayan Alptekin, "İstanbul'un bir parçası olan AKM'nin, Mimar Sinan'ın öyküsüyle kendi tarihimiz ve kahramanlarımızı anlatan yerli ve milli bir eserle açılması büyük anlam ve önem arz ediyor. Sinan hem İstanbul için bir nişane hem de evrensele uzanan bir tema." değerlendirmesinde bulundu.
"SİNAN İLE ARAMDA ÇAĞLAR ÖTESİNE ULAŞAN BİR DUYGUDAŞLIK OLUŞTU"
Eserin bestecisi Hasan Uçarsu da esere ve besteleyiş sürecine ilişkin bilgi verdi. Bu toprakların eski çağlardaki seslerinden başlayıp Itri'den, Dede Efendi'den geçerek Cumhuriyet dönemi bestecileri ustası Adnan Saygun'un, Cemal Reşid Rey'in müziğine bağlanan, halk müzikleri, dini müzik, marş ve operet geleneğiyle genişleyen bir müzik anlayışına sahip olduğunu belirten Uçarsu, Sinan operasında da bu anlayışın yansımalarının duyulacağını söyledi.