Başkan Erdoğan'dan bir ilk! Yeni AKM'nin açılışına özel opera: "İstanbul silüetinin mimarı" anlatılacak

Uçarsu, 2019 yazında Mimar Sinan hakkında yazılan çok sayıda kitap, oyun ve senaryo okuduğunu, Sinan'ın hatıralarını anlattığı Tezkiretü'l-Bünyan'da (Yapılar Kitabı) karşılaştığı "Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi bir ayağım sabit olarak, merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum." ifadelerinden çok etkilendiğini anlattı.

Bunun, müzik anlayışını tanımlarken Sinan'dan bihaber, kendisinin de pergel metaforunu kullanmasından kaynaklandığına işaret eden Uçarsu şunları söyledi:

"Sinan'ın bu sözünü okuyunca aramızda yaklaşık 450 yıl fark olmasına rağmen Sinan ile düstur ve fikir olarak aynı konumda olduğumu gördüm. Bizler modern çağın insanları özellikle yoğun teknolojik gelişmelerin tesiriyle kendimizi önceki zamanlardan daha üstün, daha gelişmiş olarak algılıyoruz. Buna rağmen zihnimiz, fikir üretimimiz, hayata bakışımız, insanı ve hakikati kavrayışımız açısından çoğu zaman çok daha sığ durumda olduğumuzun pek de farkında olamayabiliyoruz."

Uçarsu, aynı benzetmeyi Sinan'ın 4,5 asır önce yaptığını fark etmesinin, Mimar Sinan ile fikri anlamda çok güçlü gönül bağları kurmasına neden olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"O andan başlayarak besteleyeceğim Sinan operasının kaderinin tümden değiştiğini fark ettim. Sinan'ı çok daha farklı bir boyutta kendi içimde algıladım, yaşadım ve yaşattım. Sinan ile aramda çağlar ötesine ulaşan bir duygudaşlık oluştu. Eserin bestelenme aşamasında bu duygusal bağ çok daha gelişip derinleşti. Neredeyse onunla tek vücut haline geldim."