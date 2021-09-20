Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2021 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 20:09
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle aramıza birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gençler ve eğitimöğretime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    Siyasi çıkarlar uğruna gençlerin yanlış yönlendirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" şeklinde konuştu.



    "GENÇLERLE ARAMIZA YALANLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
    Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" ifadelerine yer verdi.




        İşte o paylaşım;

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP destekli çetenin arkasındaki isim belli oldu
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
            SON DAKİKA