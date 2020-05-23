Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamarı şu şekilde:

Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız.

Detaylar gelecek...