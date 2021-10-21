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    • 22.10.2021 01:51
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    Başkan Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte yol yürümektir

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turunu tamamladı. Erdoğan ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." ifadelerini kullandı.

    Amacımız Afrika ile birlikte yol yürümektir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turunu tamamladı. Erdoğan ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    Erdoğan, paylaşımında, "Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan ayrıca, Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin ve açılan büyükelçilik sayılarının yer aldığı bir de infografik paylaştı.

    İnfografikte, Afrika'da 2002'de 12 olan büyükelçilik sayısının 43'e çıktığı bilgisi verildi. 2008'de Ankara'da 10 olan Afrika büyükelçilikleri sayısının 37'ye yükseldiği belirtilerek, ticaret hacminin 25,3 milyar dolar olduğu aktarıldı. Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 10 milyar dolara çıktığı belirtilen infografikte TİKA ile kıtada 22 ülkede 7 bin projenin hayata geçirildiği kaydedildi.

    Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın da birçok faaliyet gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

        AMACIMIZ AFRİKA İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTİR
        Başkan Erdoğan ayrıca yaptığı diğer paylaşımda "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." ifadelerini kullandı.
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