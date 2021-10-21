Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Açıklama geldi…

Gündemde yoğun bir şekilde Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımının ne zaman, hangi tarihte ödeneceğini duyurdu. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eğitim öğretim yardımından kimler faydalanabilir, kimler başvuru yapabilir? Şehit, gazi çocuğu eğitim yardımından yararlanmak için başvurular nereye yapılır? Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak, işte o tarih…