Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Açıklama geldi…

Gündemde yoğun bir şekilde Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımının ne zaman, hangi tarihte ödeneceğini duyurdu. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eğitim öğretim yardımından kimler faydalanabilir, kimler başvuru yapabilir? Şehit, gazi çocuğu eğitim yardımından yararlanmak için başvurular nereye yapılır? Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak, işte o tarih…
ŞEHİT GAZİ ÇOCUĞU EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
Bilgin, "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.