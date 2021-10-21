Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2021 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 08:58
    ABONE OL

    Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Açıklama geldi…

    Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak ve ne zaman hesaplara geçeceği merak edildi. Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatlarına destek sağlamak için devlet tarafından yardımlar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacağını duyurdu ve tarih verdi. Henüz başvurmamış olanlar ise SGK eğitim yardımı başvurusunun nasıl, nereden yapıldığına dair araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek?

    Gündemde yoğun bir şekilde Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımının ne zaman, hangi tarihte ödeneceğini duyurdu. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eğitim öğretim yardımından kimler faydalanabilir, kimler başvuru yapabilir? Şehit, gazi çocuğu eğitim yardımından yararlanmak için başvurular nereye yapılır? Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak, işte o tarih…

    ŞEHİT GAZİ ÇOCUĞU EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.

    Bilgin, "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

        SGK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Yavaş’tan skandal harcama!
        Haberler Güncel Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Açıklama geldi…
            SON DAKİKA