SON DAKİKA: Marmara Denizi için sevindirici haber! Doğal canlılıkta geriye dönüş var 30 yıl sonra uskumrular geldi

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonunun önceki günkü toplantısına katılan bürokrat ve uzmanları alanları ile ilgili bilgiler verdi. Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
BALIKÇILAR HABER VERDİ KAMERA YERLEŞTİRDİK:
2019 yılında balıkçılardan aldığımız bilgilerden 2020 ve 2021'in müsilaj ile geçeceğini tahmin ettik. TAGEM güdümlü bir proje geliştirip Marmara Denizini çeşitli yerlerde kamera ve analiz kitleri ile takip etmeye başladık... Bunun sonucunda midyelerde neredeyse yüzde 30'a yakın ölümler olduğunu, mercanların çok ciddi zararlar gördüğünü, balık yumurtalarında larvalarda yine ciddi miktarda azalmalar olduğunu da bilimsel çalışmalarda tespit ettik.
MÜSİLAJ İHTİMALİ AZ:
Bu kadar çalışmaya rağmen yani devletin bütün kurumları, belediyeler, sizler çalışmasına rağmen bu sene müsilaj oluşabilir mi? Oluşabilir ama şu günkü şartlara bakıldığı zaman hava soğudu , biraz daha az gözüküyor bunun riski... Geçen sene Kasım ayının ortasında Karadeniz'de sıcaklık 20 derecenin üzerindeydi , su sıcaklığı, dolayısıyla oradan gelen su da sıcaktı . Bir an önce deniz suyunun soğuması lazım zaten yeterli bir besin elementi yani azot ve fosfor var. Eğer aynı şartlar oluşursa gene müsilaj oluşur.