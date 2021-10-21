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    • 21.10.2021 18:25
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    • 21.10.2021 18:25
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    CHP'li Mansur Yavaş'tan bir skandal daha! CHP'li vekile 45 milyon TL servet ödedi

    2018 yerel seçimlerden önce vaat üstüne vaat veren CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendi partisindeki isimleri zengin etmeye devam ediyor. Belediye çiftçilere 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini duyurmuştu. Fakat buğday tohumu kıyak bir isimden tedarik edildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu “Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti”den alınan tohumlara 45 milyon lira ödendi.

    CHP’li Mansur Yavaş’tan bir skandal daha!

    CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kıyak gündem oldu.

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için 25 ilçede tarımsal üretim yapan çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtacak.

    10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe, yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. İddialar da bu noktada buğday tohumluğu konusunda devreye giriyor.

    SERVET YAKIN İSME GİTTİ

    Buna göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti. adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton buğday karşılığında ise ilgili firmaya 45 milyon lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihalelerde işine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyor. İstediği ihaleyi açık yapıyor istemediğini de kontrolden kaçırmak için davet usulünü tercih ediyor. Sözde 'şeffaf ihale'yi ilke edindiklerini söyleyen Yavaş, asfalt ihalesini kapalı kapılar artından yaptı.

        KAMUYU 64 MİLYON LİRA ZARAR ETTİREN İHALE
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerinde usulsüzlük iddialarının arkası kesilmiyor.

        Asfalt ihalelerini açık ihale bypass edildi. Ancak zorunlu hallerde yapılmasını öngören ihale yasasının 21/b maddesi kullanıldı. Davet usulü ile ihale oyunu oynandı. Kamu 64 milyon lira zarar ettiği öğrenildi.

        İKİNCİ İHALEDE DÜŞÜK FİYAT
        Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; 29 Haziran 2021 tarihinde asfalt ihalesi açtı. Şartnamede; 374 milyon 47 bin 349 TL yaklaşık değer ve 255 milyon 79 bin 677 TL sınır değer verildi.

        İhale davet usulü ile yapıldı. İhaleyi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 260 milyon 312 bin 216 TL'lik teklifle kazandı.

        BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor.

        BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenledi. İkinci ihalede de davet usulü yapıldı.

        İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. Makimsan ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı.
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