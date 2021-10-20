Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

BİR GÜNDE 214 CAN KAYBI...

Günlük Covid-19 verilerine değerlendiren Bakan Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" açıklamasında bulundu.