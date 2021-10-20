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    • 20.10.2021 22:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    BİR GÜNDE 214 CAN KAYBI...
    Günlük Covid-19 verilerine değerlendiren Bakan Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" açıklamasında bulundu.

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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