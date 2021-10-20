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    • Güncel
    • 20.10.2021 17:36
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    • 20.10.2021 17:36
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    Başkan Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 17.25'te başkent Abuja'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. İki lider imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Başkan Erdoğan Nijerya’dan ayrıldı

    Başkan Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikiwe Havalimanı'ndan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından uğurlandı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'dan ayrıldı.

    NİJERYA İLE TEMASLAR

    Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın toplantısı düzenledi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.

        Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden biri... Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

        FETÖ İLE MÜCADELE
        Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

        EN KISA ZAMANDA UYGULAMAYA GEÇMESİNİ UMUYORUZ
        Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ise yaptığı açıklamada, "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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