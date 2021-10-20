Başkan Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden biri... Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.



EN KISA ZAMANDA UYGULAMAYA GEÇMESİNİ UMUYORUZ

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ise yaptığı açıklamada, "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.