Başkan Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikiwe Havalimanı'ndan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından uğurlandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'dan ayrıldı.
NİJERYA İLE TEMASLAR
Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.