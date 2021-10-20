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    • 20.10.2021 07:27
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    FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına operasyon: Soruşturmada 39 gözaltı kararı verildi

    Son dakika haberine göre, İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    FETÖ’nün mahrem kadın yapılanması operasyon

    Emniyet mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı öğrenildi.

    Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına operasyon: Soruşturmada 39 gözaltı kararı verildi
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