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    SON DAKİKA: Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

    Son dakika haberine göre, Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre ilk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

    Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

    İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
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