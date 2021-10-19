Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2021 06:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 06:18
    ABONE OL

    Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

    AA
    Ege’de korkutan deprem!

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    AFAD SON DEPREMLER

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.20 05:40:03 37.8157 29.6485 2.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
    2021.10.20 05:34:35 37.2683 32.3997 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALI-CUMRA (KONYA) İlksel
    2021.10.20 05:28:14 38.6100 31.4375 5.3 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2021.10.20 04:56:06 40.3890 26.9637 7.3 -.- 1.7 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
    2021.10.20 04:31:15 35.0527 25.2842 4.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.20 04:29:35 35.0582 25.3030 7.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.20 04:25:38 37.8233 29.6763 12.1 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
    2021.10.20 04:06:56 37.1677 36.1998 5.1 -.- 1.6 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel
    2021.10.20 03:18:57 35.9075 29.7023 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.20 02:58:04 39.7535 41.8640 7.7 -.- 1.7 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
    2021.10.20 02:41:23 35.7783 29.7785 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.20 02:28:31 35.7502 29.7352 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.20 02:17:54 35.8010 29.7338 13.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.20 01:08:50 35.7642 29.7388 7.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.20 00:47:09 35.0772 25.2740 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.20 00:33:07 38.2647 28.2167 12.5 -.- 1.0 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
    2021.10.19 23:53:45 35.9310 25.5253 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail’den insanlık dışı müdahale! Kadın ve çocuklara sert müdahale
    Haberler Güncel Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
        SON DAKİKA