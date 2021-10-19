Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 05:40:03 37.8157 29.6485 2.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 05:34:35 37.2683 32.3997 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALI-CUMRA (KONYA) İlksel
2021.10.20 05:28:14 38.6100 31.4375 5.3 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.20 04:56:06 40.3890 26.9637 7.3 -.- 1.7 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.10.20 04:31:15 35.0527 25.2842 4.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:29:35 35.0582 25.3030 7.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:25:38 37.8233 29.6763 12.1 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 04:06:56 37.1677 36.1998 5.1 -.- 1.6 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel
2021.10.20 03:18:57 35.9075 29.7023 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:58:04 39.7535 41.8640 7.7 -.- 1.7 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.10.20 02:41:23 35.7783 29.7785 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:28:31 35.7502 29.7352 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:17:54 35.8010 29.7338 13.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 01:08:50 35.7642 29.7388 7.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 00:47:09 35.0772 25.2740 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 00:33:07 38.2647 28.2167 12.5 -.- 1.0 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2021.10.19 23:53:45 35.9310 25.5253 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel