CHP, krizin partisi haline geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimler için gösterdiği adaylar, partilileri isyan ettirdi. Yalova'yı 2014 yılından beri yöneten CHP'li Vefa Salman, yine aday gösterildi. Yalova Belediye Başkanı Salman, toplam 77 ayrı proje sözü vermişti. Ancak söz verdiği projelerin hiçbirini yerine getirmedi. Salman, belediyenin 5 yılda 1 milyar liralık bütçesinin tamamını tüketti. 40 milyon lira borcu olan belediyeyi, 5 yılda 250 milyon liralık borç batağına sürükledi. Vaat ettiği projeleri hayata geçiremeyen Salman, harcamaları da Yalovalılar'dan gizledi. Son 2 haftada Yalova Belediyesi'ne giden hacizli dosya sayısının ardı arkası kesilmedi.
Yalova Belediyesi'ne yapılan haciz işlemleri arasında belediye ait cenaze aracının ve çöp toplama araçlarının da bulunduğu öğrenildi. Projelere harcanması beklenen bütçe ise lüks menülere gitti. Denetleme raporlarına yansıyan harcamalar arasında 4 milyonluk yemek faturaları, herkesi şoke etti. Yalovalı vatandaşlara ikram edilmiş gibi gösterilen 4 milyon liralık menülerde, 'Antep fıstıklı hardallı kuzu pirzola, kabaklı levrek, yengeç ve ahtapot, mantı, pastırmalı humus, volovan, vişneli yaprak sarma' gibi yemekler dikkat çekti. Vatandaşlar, projelere harcanması beklenen bütçeyi, lüks yemek menülerine harcayan Yalova Belediyesi'ne tepki gösterdi.
CHP'li Vefa Salman'ın projelere harcaması gereken bütçeyi, lüks yemek menülerine harcadığı ortaya çıktı.
ÖZGÜR YILDIZ
Yalova Belediyesi'ne yapılan haciz işlemleri arasında belediye ait cenaze aracının ve çöp toplama araçlarının da bulunduğu öğrenildi. Projelere harcanması beklenen bütçe ise lüks menülere gitti. Denetleme raporlarına yansıyan harcamalar arasında 4 milyonluk yemek faturaları, herkesi şoke etti. Yalovalı vatandaşlara ikram edilmiş gibi gösterilen 4 milyon liralık menülerde, 'Antep fıstıklı hardallı kuzu pirzola, kabaklı levrek, yengeç ve ahtapot, mantı, pastırmalı humus, volovan, vişneli yaprak sarma' gibi yemekler dikkat çekti. Vatandaşlar, projelere harcanması beklenen bütçeyi, lüks yemek menülerine harcayan Yalova Belediyesi'ne tepki gösterdi.
CHP'li Vefa Salman'ın projelere harcaması gereken bütçeyi, lüks yemek menülerine harcadığı ortaya çıktı.
ÖZGÜR YILDIZ
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