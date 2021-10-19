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    • Güncel
    • 19.10.2021 07:29
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    • 19.10.2021 07:48
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika kar uyarısı yapıldı. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    KAR UYARISI
    Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 22°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 20°C
        Az bulutlu

        MERSİN °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 17°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 14°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 13°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        RİZE °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 15°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AĞRI °C, 14°C
            Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

            ERZURUM °C, 12°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 15°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            MARDİN °C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!
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