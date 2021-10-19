Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Veliler yardımcı kitapları hiçbir şekilde parayla almayacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, salgınla mücadelede okulların durumunu Sağlık Bakanlığıyla anlık takip ettiklerini ve tedbirleri sürekli güncellediklerini belirterek "Eğitim sitemini kapalı tutarak Türkiye normalleşemez" dedi. Özer, "Türkiye'de 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 tane okul, 850 bin sınıf var. Cuma itibarıyla Kovid'den dolayı 2 bin 225 sınıf kapandı. Bu rakamlar günlük değişiyor. Sınıf bazlı alınan tedbirler olumlu sonuç veriyor" diyerek şöyle devam etti:
ENDİŞELİ BİR DURUM YOK
"6 haftayı geride bıraktık ve okul değil, sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik. Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak. Tedbirler tümüyle okul bazlı ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.
YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR BEDAVA
Akşam'ın aktardığına göre, salgın nedeniyle uzaktan eğitim ile birlikte ortaya çıkan kayıpları tespit ettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar telafilere hemen başlandığını söyledi. Telafi eğitimleri için etkinlik kitapları, yardımcı kitaplar ve materyal üretildiğini söyleyen Özer, "Veliler yardımcı kitapları hiçbir şekilde parayla almayacak. Her ayın ilk haftasında tüm yardımcı kitaplar, etkinlik kitapları ve materyaller öğrencilerin masalarına konulacak" dedi.
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