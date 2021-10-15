Polisi 30 metre ölüme sürükledi! O maganda CHP eski gençlik kolları başkan vekili çıktı

Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.
POLİSİ ÖLDÜRECEKTİ
Sabah'ın haberine göre, Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi.
Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.
TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU
Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.