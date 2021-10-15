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    • Yaşam
    • 15.10.2021 10:29
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    • 15.10.2021 10:44
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    Polisi 30 metre ölüme sürükledi! O maganda CHP eski gençlik kolları başkan vekili çıktı

    Kocaeli'nde kontrol noktasından geçen bir araç, polis memurunu 30 metre ölüme sürükleyip kaçmıştı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, TBMM giriş kartı olan 06 CHP 50 plakalı otomobilin CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

    CHP’li maganda polisi 30 metre ölüme sürükledi!

    Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.

    POLİSİ ÖLDÜRECEKTİ

    Sabah'ın haberine göre, Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi.

    Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

    TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU
    Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.

        Park halinde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulunan araç içerisinde yapılan aramada Türkiye Büyük Millet Meclisi araç giriş kartı bulundu.

        CHP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ ÇIKTI
        Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın yapılan tetkiklerinde sağ omuzunda kırık olduğu ve sağ dirseğinde çatlak olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

        Araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu'nun CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yaptığı öğrenildi. Otomobili terk ederek kaçan Sadıkoğlu'nun arandığı öğrenildi.
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