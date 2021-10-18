Son dakika! Kendisini durduran polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı

Son dakika haberi... Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu, Kocaeli'de yakalama haczi olan aracı ile ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis ekibinin kontrol yaptığı sırada bir anda gaza basan Bülent Sadıkoğlu, polis memurunu sürükleyerek yere düşürdü. Sadıkoğlu kaçarken, polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.