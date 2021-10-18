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    • 18.10.2021 21:15
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

    "AŞI İHMAL EDİLMEMELİ"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" ifadelerini kullandı.

    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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