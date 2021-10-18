Kayserili gurbetçi Mevlüt Çavuş'un isyanı: Almanya'da ekonomi güllük gülistanlık değil

&NBSP;TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÖTÜ OLAMADIĞINI ÖRNEKLER AÇIKLADI

Türkiye'de insanların sosyal medyada, televizyonlarda açız diye bağırdıklarını ancak, otoparkların, tatil beldelerininin, restoranların dolu olduğunu söyleyen gurbetçi Mevlüt Çavuş, Türkiye ekonomisinin kötü olamadığını örneklerle açıkladı.

Almanya'dan örnekler vererek bu tezini açıklayan Çavuş, "Almanya'da ekonomi güllük gülistanlık değil" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"BU SENE TÜRKİYE'YE İZNE GELDİM..."

Selamlar arkadaşlar. Son günlerde Türkiye ve Avrupa'da yaşayanlar birbirine sözlü, sosyal medyadan sataşmalar oluyor.

Ben bunun için kendi adıma ve mesela Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım özellikle görüp duyanlar ve Türkiye'de olanların yorumunu bilmek için bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu sene Türkiye'ye izne gittim.

"ARACIMI PARK EDECEK YER BULAMADIM"

Türkiye'de hayat pahalılığından bahsediliyor. Belki doğrudur. Ama mesela ben Ankara'ya, İstanbul'a gittim.

Ankara'ya gittim 2 kez. Düğün için gittim. Yemin ederim arabayı park edecek yer bulamadım.

Park yeri bulamıyorum derken; yani bu park meselesi değil. Anlatmak istediğim bu değil.

"BU KADAR FAKİRLİK İÇİNDE ARABALAR NEREDEN GELİYOR"

Yani bu kadar fakirlik içerisinde bu kadar araba nereden geliyor? İstanbul'a gidiyorum. Yazıklar olsun. 17 kilometrelik yeri bir buçuk saatte gittim. Kurban Bayramı'nda tatil yeri bakıyorum. Yemin ederim size tatil yeri bulamadım. Hani benim kafamın almadığı bir şey var. Bu kadar fakirlikte tatil yerinde otel bulunmuyor. Bu ne kadar adilik. Biraz bazı şeyleri görürken doğru mu bakılmıyor anlamıyorum.

"ALMANYA'YI KÖTÜLEME MERAKLISI DEĞİLİM AMA..."

Almanya açısından bakarsak; Almanya'yı kötüleme meraklısı değilim.

3 yıl önce Türkiye'de akaryakıt euro bazında buradan pahalıydı. Şimdi ilginç bir şey var. Paza günü sokağa çıkıyorum, resmini atacağım. Kör olan arkadaşlar iyice bir baksın diye.

"ALMANYA'YI GÜLLÜK GÜLİSTANLIK ZANNEDİYORLAR"

Benzinin fiyatı 1,93 yani 20 liradan fazla. Mazot 19 lira, gazın 9 lira. Ben şunu söyleyeyim; ben bunu Türkiye'de olanlara zor anlatıyorum. Onlar başka anlıyorlar.



Ben şeker hastasıyım. 2 yıl önce benim 8 euro 80 liraya aldığım iki hapım 8 -10 gün önce bunun içinde iğne ucu yok 30 euro verdim. Yani yüzde 200-300 artmış. Herkes Almanya güllük gülistanlık zannediyor.