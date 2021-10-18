Karikatürist, yazar Yalçın Turgut Balaban son yolculuğuna uğurlandı!

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, son yolculuğuna uğurlandı.

Şakirin Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Balaban'ın ailesinin yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı.

"SON BİR HAFTADIR HASTALIKLARI AĞIRLAŞMIŞTI"

Usta çizerin oğlu Emre Balaban, yaptığı açıklamada, babasının yaklaşık 5-6 aydır rahatsızlık yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır hastalıkları ağırlaşmıştı, yoğun bakımdaydı. Dün gece haberini aldık. Cenazesini Kandilli'ye defnedeceğiz. Mekanı cennet olsun. Buraya gelen herkesten Allah razı olsun."

Balaban, kılınan cenaze namazının ardından Kandilli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YALÇIN TURGUT BALABAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Balaban, ilk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı. Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi.

Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu.

Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü.