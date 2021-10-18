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    Van Başkale’de terör örgütü PKK'ya operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

    Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

    Kalleşlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ekim günü saat 08.30 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

    SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Açıklamada, "Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi kırsalında jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M1 Amerikan piyade tüfeği, 1 adet mayon kutusu, 380 adet 7.62 mm Kaleşnikof ve M1 fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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