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    • 17.10.2021 19:25
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere önemli bir çağrıda bulundu.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere önemli bir çağrıda bulundu. Koca, "HERKESİN HUZURUNDA gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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