Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 17 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere önemli bir çağrıda bulundu. Koca, "HERKESİN HUZURUNDA gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

