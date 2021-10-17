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    • 17.10.2021 17:50
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    Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır? Mevlid Kandili'nde ne oldu, neler yapılır?

    Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetler ile geçirilecek. İslam alemi açısında çok önemli olan bu özel günde Mevlid Kandi hakkında bir çok soruyu araştırıyor. Peki; Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır? Mevlid Kandili'nde oldu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? İşte En anlamlı ve en güzel Mevlid Kandili kutlama mesajları resimli kısa uzun ayetli hadisli 2021!

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır?

    Mevlid Kandili 17 Ekim gününe girilmesiyle idrak edilmeye başlandı. Mevlid Kandili gecesinde müslümanlar dualar okur ibadetlerini yerine getirir, yakınlarının Mevlid Kandili'ni kutlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumu bu önemli gecede gerçekleşmiştir. Dolayısıyla müslümanlar tarafından bugünün önemi bir hayli büyük. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksik ve doğru yerine getirmek için Mevlid Kandili hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır? Mevlid Kandili'nde oldu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? İşte En anlamlı ve en güzel Mevlid Kandili kutlama mesajları resimli kısa uzun ayetli hadisli 2021!

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR KISACA , NE İÇİN KUTLANIR?

    Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu gece olması dolayısıyla önemlidir. Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almaktadır. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.

    Diyanet'in kandil hakkında şu bilgileri vermiştir; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

    Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

    Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

    Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

    Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

    Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

    İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

    Mevlid Kandili tesbihleri

    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

    Mevlid Kandili zikirleri

    "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

        EN GÜZEL, EN ANLAMLI MEVLİD KANDİL MESAJLARI RESİMLİ 2021

        Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

        Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

        Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

        Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

        Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

        Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

        Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlit Kandiliniz kutlu olsun.

        Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

        Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

        Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

        Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

        HADİSLİ AYETLİ MAVLİD KANDİLİ MESAJLARI, RESİMLİ!

        Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

        Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

        Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

        Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

        Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

        Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

        Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

        Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller.

        Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

        Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

        Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

        Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için.

        Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

        Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
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        Haberler Güncel Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır? Mevlid Kandili'nde ne oldu, neler yapılır?
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