Mevlid Kandili 17 Ekim gününe girilmesiyle idrak edilmeye başlandı. Mevlid Kandili gecesinde müslümanlar dualar okur ibadetlerini yerine getirir, yakınlarının Mevlid Kandili'ni kutlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumu bu önemli gecede gerçekleşmiştir. Dolayısıyla müslümanlar tarafından bugünün önemi bir hayli büyük. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksik ve doğru yerine getirmek için Mevlid Kandili hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; Mevlid Kandili nedir kısaca, ne için kutlanır? Mevlid Kandili'nde oldu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? İşte En anlamlı ve en güzel Mevlid Kandili kutlama mesajları resimli kısa uzun ayetli hadisli 2021!
MEVLİD KANDİLİ NEDİR KISACA , NE İÇİN KUTLANIR?
Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu gece olması dolayısıyla önemlidir. Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almaktadır. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.
Diyanet'in kandil hakkında şu bilgileri vermiştir; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!
Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!
Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!
MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!
Mevlid Kandili tesbihleri
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Mevlid Kandili zikirleri
"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"