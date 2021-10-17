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    • 17.10.2021 17:20
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    Giresun'da ıspanak yiyen 6 kişi zehirlendi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı geldi

    Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

    6 kişi ıspanaktan zehirlendi! İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı geldi

    Kentte aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde Ispanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin Zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi taburcu oldu.

    Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (Güzel Avrat Otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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