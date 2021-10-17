Kandil namazı saat kaçta? Mevlid Kandili namazı kaç rekattır? Mevlid Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır?

Mevlid Kandili'ni müslümanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualar ile geçiriyor. Diyanet takvimine göre 17 Ekim'de Mevlid Kandili idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden bu gecede vatandaşlar dualar edecek, namaz kılacak ve teşbih çekecekler. Mevlid Kandili'ni en verimli şekilde geçirmek isteyen müslümanlar Kandil namazı saat kaçta? Kandil namazı kaç rekattır? Kandil namazı nasıl kılınır? sorularının yanıtlarını araştıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?
Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınır. Bu namaz diğer kandillerde kılınan namaz gibidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasına bu namazı tavsiye buyurmuştur. Mevlid Kandili namazını kılan kişi bolca sevap kazanır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.
KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA?
Mevlid Kandili namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Kandil namazı için özel bir saat yoktur.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).