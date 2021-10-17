Kandil namazı saat kaçta? Mevlid Kandili namazı kaç rekattır? Mevlid Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI DUASI

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

KANDİL GECESİ 12 REKATLIK HACET NAMAZI NİYET EDİLİŞİ

Kandil gecesinde 12 rekatlık nafile hacet namazı kılınması öneriliyor. Nafile Hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılabileceğiniz gibi Kadir Suresi ile de kılabilirsiniz. Kandil gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle"