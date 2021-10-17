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    • 17.10.2021 18:35
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    Kandil namazı saat kaçta? Mevlid Kandili namazı kaç rekattır? Mevlid Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır?

    Mübarek günlerden Mevlid Kandili bugün tüm müslüman ülkelerde idrak ediliyor. Bugün yani 17 Ekim Pazar günü Türkiye'de de vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Mevlid Kandili islam alemi açısından büyük önem içeren günlerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu değerli gecede dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki Kandil namazı saat kaçta? Mevlid Kandili namazı kaç rekattır? Mevlid Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır?

    takvim.com.tr
    Kandil namazı saat kaçta?

    Mevlid Kandili'ni müslümanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualar ile geçiriyor. Diyanet takvimine göre 17 Ekim'de Mevlid Kandili idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden bu gecede vatandaşlar dualar edecek, namaz kılacak ve teşbih çekecekler. Mevlid Kandili'ni en verimli şekilde geçirmek isteyen müslümanlar Kandil namazı saat kaçta? Kandil namazı kaç rekattır? Kandil namazı nasıl kılınır? sorularının yanıtlarını araştıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

    Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınır. Bu namaz diğer kandillerde kılınan namaz gibidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasına bu namazı tavsiye buyurmuştur. Mevlid Kandili namazını kılan kişi bolca sevap kazanır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

    KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Mevlid Kandili namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabilir. Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Kandil namazı için özel bir saat yoktur.

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

        KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

        Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

        "Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

        Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

        Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

        Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

        İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

        Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI DUASI

        Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

        سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

        KANDİL GECESİ 12 REKATLIK HACET NAMAZI NİYET EDİLİŞİ

        Kandil gecesinde 12 rekatlık nafile hacet namazı kılınması öneriliyor. Nafile Hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılabileceğiniz gibi Kadir Suresi ile de kılabilirsiniz. Kandil gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle"

        HACET NAMAZI KILINIŞI

        Kandil gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Kandil gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

        Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî / Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

        Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız. Namazdan sonra;

        -4 Fatiha-i Şerife

        -100 defa "SubhanAllahi ve'l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi'l-aliyyil-aziym"
        -100 istiğfar-ı şerife

        -100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

        KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir: 1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur, 2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi, 3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi, 4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.
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