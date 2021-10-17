Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade etmesi dolayısıyla islam alemi için oldukça önemlidir. Bu özel gecede Türk akademisyen ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da ekranlarda olacak. Hatipoğlu, Mevlit Kandili Özel programı ile 17 Ekim saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV ekranlarında bugünün anlam ve önemini anlatacak olan ünlü ilahiyatçının hayatı merak konusu oldu. Peki; Nihat Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nihat Hatipoğlu'nun eşi kim? Kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nın biyografisi...
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE EŞİ VE ÇOCUKLARI...
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 Diyarbakır doğumludur. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Hatipoğlu'nun eşinin adı Emel Hatipoğlu'dur. Çiftin Said Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu adında 3 oğlu bulunmaktadır.
Nihat Hatipoğlu, ilkokulu Siirt ve Malatya'da okudu. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.
2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.
Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.