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    • 17.10.2021 18:15
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    Nihat Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nihat Hatipoğlu'nun eşi kim? Kaç çocuğu var?

    ATV 17 Ekim 2021 tarihli yayın akışında Nihat Hatipoğlu'nun özel programı yer alıyor. Mevlid Kandili dolayısıyla bugün Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ATV ekranlarında olacak. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu sunduğu dini programda anlattığı hikayeler ve sorulan sorulara verdiği net cevaplarla milyonlarca vatandaşın sevgisini kazandı. Hatipoğlu'nu bugün ekranlarda gören izleyiciler hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; Nihat Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nihat Hatipoğlu'nun eşi kim? Kaç çocuğu var?

    takvim.com.tr
    Nihat Hatipoğlu kimdir?

    Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade etmesi dolayısıyla islam alemi için oldukça önemlidir. Bu özel gecede Türk akademisyen ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da ekranlarda olacak. Hatipoğlu, Mevlit Kandili Özel programı ile 17 Ekim saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV ekranlarında bugünün anlam ve önemini anlatacak olan ünlü ilahiyatçının hayatı merak konusu oldu. Peki; Nihat Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nihat Hatipoğlu'nun eşi kim? Kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nın biyografisi...

    NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE EŞİ VE ÇOCUKLARI...

    Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 Diyarbakır doğumludur. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Hatipoğlu'nun eşinin adı Emel Hatipoğlu'dur. Çiftin Said Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu adında 3 oğlu bulunmaktadır.

    Nihat Hatipoğlu, ilkokulu Siirt ve Malatya'da okudu. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

    2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

    Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

        2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu.

        Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Hâlen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.
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