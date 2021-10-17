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    • 17.10.2021 18:43
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    Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı: Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında, "Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ayasofya’nın fotoğrafıyla Mevlid Kandili mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

    Erdoğan mesajında, "Bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

    "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımında Ayasofya-i Kebir Camii'nin fotoğrafı da yer aldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı: Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum
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